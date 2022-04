153 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Donnerstag insgesamt 153 neue Corona-Infektionen. 45 719 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1201 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Donnerstag bei 835,2.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen unter Telefon 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung.

Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Bild: dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2