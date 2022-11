13000 Euro Sachschaden nach Unfall

Neckarburken. Einen schlimmeren Unfall verhinderten zwei Pkw-Lenker nach Angaben der Polizei am Montagabend in Elztal, indem sie Ausweichmanöver durchführten. Der Fahrer eines Seat Leon befuhr gegen 17.30 Uhr die Hauptstraße von Neckarburken kommend in Richtung Dallau. Er wollte an der Ampelkreuzung nach links in den Brühweg abbiegen. Als die Ampel Grün zeigte, bog er ab und übersah vermutlich einen entgegenkommenden VW Passat. Beide versuchten nach Angaben der Polzei, noch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Es kam jedoch trotzdem zur Kollision, wodurch beide Autos nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro. Durch die schnellen Ausweichmanöver der beiden Männer konnten aber ein schwerer Unfall und Verletzungen vermieden werden.

