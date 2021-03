Wir haben eine Pflegeperson im Haus, waren im Januar in Heidelberg impfen – alle waren freundlich, von Security über Helfer und Ärzte. Die Behandlung war super, auch gab es viel Zeit für einen älteren Herren. Da ich ein kleines Geschäft im Haus habe, war es aber wichtig, dass auch wir als Mitbewohner geimpft werden. Nach langem haben wir Termine bekommen wie jeder „Normalbürger“ auch, für wenige Bürger älteren Semesters gar nicht machbar! Ich rief bei der Pflegekasse an, um mich zu erkunden, was ich brauchen würde neben dem Personalausweis und dem Frontblatt des medizinischen Dienstes, auf dem die Namen der Pflegeperson und Name des/der Pflegenden aufgeführt sind. Also alles fein, wir fuhren am 10. März nach Heilbronn. Dort hieß es, Personalausweise würden nicht genügen, da ein Formular fehlen würde.

Voller Enttäuschung fuhren wir heim und fanden heraus, dass die Bescheinigung zur Impfung gemäß Paragraf 6, Absatz 4, Nummer 5 fehlte. Leider hatten wir nicht mehr ins Internet gesehen und uns auf die Auskunft verlassen. Es mutet ärgerlich an, was mir „auf Anfrage“ gesagt wurde.

Und jetzt? Ich hätte keine Impfberechtigung und könnte ja die Pflegekasse regresspflichtig machen für die Auslagen. Ich bin fast 60 Jahre alt, aber etwas Benehmen täte unserer Zeit schon gut: Lapidar gesagt ist es für alle nicht leicht, aber Verantwortung gilt ebenso für alle. Es wird nichts bewirken, aber ich als Impfwillige möchte mich auch einmal zu Wort melden, da genug Impfgegner laut sind.

So bin ich etwa 120 Kilometer umsonst gefahren, habe als Selbstständige Zeit verloren und das „für null Erfolg“. Nun heißt es also wieder, den PC und das Handy bis zum Glühen zu bearbeiten und versuchen, einen neuen Termin zu bekommen. Habe leider schon Briefwahl gemacht!