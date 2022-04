108 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald 301 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Dienstag insgesamt 301 neue Corona-Infektionen. 46 580 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1372 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Dienstag bei 954,1. Das Gesundheitsamt erhielt Kenntnis über einen weiteren Todesfall im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19. So verstarb ein 95-jähriger Mann zu Hause. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 211.

Mehr erfahren