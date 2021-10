Zwölf Personen erhielten Jägerschlag

Main-Tauber-Kreis. Der Jungjägerkurs der Jagdschule Taubertal unter Leitung von Hubert Hartnagel konnte auch in diesem Jahr mit Erfolg beendet werden. Trotz der widrigen Umstände (coronabedingt) konnten am Schluss alle zwölf Teilnehmer den Jagdschein in den Händen halten.

In geselliger Runde mit musikalischer Umrahmung der Jagdhornbläser konnten die Teilnehmer von Ehrenkreisjägermeister Wolfgang Bau und Ehrenkreisjägermeister Wolfgang Freund mit dem Jägerschlag zum Jäger geschlagen werden und erhielten ihre Jägerbrief.

Hubert Hartnagel dankte allen Ausbildern für ihre Mühen, die wie sich gezeigt haben wieder einmal gelohnt haben. Der Jungjägerkurs findet in den Räumen der Jagdschule Taubertal im Kloster Gerlachsheim statt und das Schießtraining wird auf dem Schießstand in Lauda absolviert. Auch für das kommende Jahr ist wieder ein Jungjägerkurs geplant. Hierzu findet am 12. Dezember um 15 Uhr ein Infonachmittag in den Räumen der Jagdschule statt. Die 3G-Regel sind zu beachten.