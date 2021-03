Im Landkreis Würzburg wurde am Donnerstag, 4. März, in einem weiteren Kleinstbetrieb der Verdacht auf Geflügelpest amtlich bestätigt. Der betroffene Betrieb liegt an der Tauber unweit des ersten Ausbruchsherdes. Dies macht eine Gebietsanpassung des Sperrbezirks und des Beobachtungsgebiets im Main-Tauber-Kreis notwendig, die mit Allgemeinverfügung vom Freitag, 26.

