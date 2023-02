Zumindest vom Sachschaden her dürfte es ein schwerer Unfall gewesen sein, der sich kurz vor Mittag am Montag bei Assamstadt ereignet hat: Zwei Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich der L 514 in den Autobahnzubringer zusammen.

Es war ein heftiger Zusammenstoße, der zum Totalschaden eines BMWs und eines VW Touareg führte. Die Ermittlungen der Polizei laufen, deshalb kann zum genauen

...