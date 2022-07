Zwei Jahrzehnte Tageselternverein im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Einen Grund zum Feiern gab es am Samstag für den Tageselternverein Main-Tauber-Kreis. Den Verein und das Thema der Kindertagespflege gibt es nun schon seit 20 Jahren im Landkreis. Was ursprünglich als Initiative der Landfrauen 2002 ins Leben gerufen wurde, hat sich mittlerweile zu einem festen und wichtigen Bestandteil im Bereich der Kinderbetreuung etabliert.

Grußworte gab es von CDU-Landtagsabgeordnetem Professor Dr. Wolfgang Reinhart und Jugendamtsleiter Martin Frankenstein, welcher die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden im Verein lobten. Auch Vorsitzende Betty Penzhorn und Geschäftsführerin Bianca Deckert würdigten die Entwicklung und Leistung des Vereins. Wurden 2003 gerade einmal acht Kinder von Tagesmüttern betreut, sind es aktuell 286. Auch die Zahl von Tagespflegepersonen – 2002 waren es vier, jetzt sind es 76 – ist in den letzten 20 Jahren gewachsen.

Mittlerweile ist die Kindertagespflege neben den festen Kindertageseinrichtungen die zweite wichtige Säule in der Kinderbetreuung. Sie ist flexibel, familiennah und eine gute Alternative oder Ergänzung zu Kindergarten und Krippe. Auch mit 14 Kommunen im Landkreis hat der Verein eine Kooperation geschlossen. Dies zeige, dass der Tageselternverein einen wichtigen Part bei der Kindertagesbetreuung im Landkreis besetze.

Entwicklung hautnah miterlebt

Aber nicht nur der Verein feierte sein 20-jähriges Jubiläum, sondern auch drei Tagespflegepersonen. Ute Kempf, Christine Ries und Jutta Kaufmann sind ebenfalls seit 20 Jahren als Tagesmütter tätig und haben die Entwicklung der Kindertagespflege, die gestiegenen Anforderungen aber auch die finanzielle Entwicklung für Tagesmütter und Tagesväter hautnah miterlebt.

Weiteren Besuch gab es an diesem Tag von Ines Bloth, Mitarbeiterin des Landesverbandes für Kindertagespflege, von Bürgermeisterin Annette Schmidt sowie Tagespflegepersonen, Eltern und ehemaligen Mitarbeiterinnen.

Einen Überblick der Vereinsgeschichte war an die Rückblick-Pinnwand geheftet. Dabei wurde sichtbar, dass nur durch die Kooperation Vieler eine große Erfolgsgeschichte geschrieben werden konnte und kann.

Spaß kam nicht zu kurz

Ein Highlight des Tages war Clown Muck, der nicht nur die Kinder, sondern auch die großen Zuschauer begeisterte und zum Mitmachen animierte. Auch konnten die Besucher in den umgebauten Büros verschiedenste XXL-Spiele ausprobieren und sich bei der Fotobox eine Erinnerung an den Jubiläumstag ausdrucken lassen. Parallel zu der Jubiläumsfeier in der Geschäftsstelle öffneten auch drei Kindertagespflegestellen ihre Türen. Die „Landkinder“ von F. Daniel, die „Kindertagespflege Leuchtturm“ von Familie Fleckenstein und die „StubenTiger“ von F. Berner in Kooperation mit F. Arnold und F. Heberlein freuten sich an diesem Tag ebenfalls über zahlreiche Besucher.

Das Jubläum war vor allem auch eine Dankesfeier für alle Tagesmütter- und väter des Tageselternvereins Main-Tauber-Kreis, die meist seit vielen Jahren die verantwortungsvolle Tätigkeit der Kindertagespflege ausüben und zuverlässig und liebevoll ihre Tageskinder betreuen. tev