  Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Marktheidenfeld. Zwei verletzte Autofahrerinnen sowie 11 000 Euro Schaden – das ist die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 8. Die 23-jährige Fahrerin eines Audiwar auf der die B 8 von Wertheim kommend in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. An der Auffahrt zur Autobahn Richtung Würzburg wollte sie nach links einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Skoda, dessen 31-jährige Fahrerin. Die Autos stießen frontal zusammen.

Beide Frauen zogen sich Verletzungen an der Halswirbelsäule zu. Die Audi-Fahrerin wurde zudem mit dem Verdacht auf Fraktur des Handgelenks ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit sieben Mann vor Ort und regelte den Verkehr. Die Autos mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

