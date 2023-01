Zwei Autobrände aufgeklärt

Rothenburg ob der Tauber. Die Aufklärung zweier Fahrzeugbrände ist jetzt der Polizei in Rothenburg gelungen. Durch umfangreiche Ermittlungen ermittelte sie einen 30-jähriger Rothenburger, der bereits wegen etlicher Sachbeschädigungen an Fahrzeugen beschuldigt ist.

Bereits Anfang September hatten Beamte der Polizeiinspektion Rothenburg den Lkw-Brand im Rothenburger Industriegebiet „Am Igelsbach“ untersucht. Polizei und Eigentümer gingen zunächst von einem technischen Defekt aus, was sich im Laufe der Ermittlungen aber nicht bestätigte. Der Lkw war absichtlich in Brand gesteckt worden. Der entstandene Schaden betrug geschätzt ca. 10 000 Euro. Polizeibeamte grenzten den Tatverdacht auf den 30-Jährigen ein, der letztendlich gestand. Ein weiterer mysteriöser Brand eines Ford im Friedrich-Hörner-Weg wurde im Oktober 2022 von der Kripo Ansbach bearbeitet. Auch hier konnte ein Zusammenhang mit dem 30-jährigen Rothenburger herausgearbeitet werden. Die Beweise waren so erdrückend, dass der Mann auch diese Tag zugab. Auch hier war ein Sachschaden von ca. 10 000 Euro entstanden. pol