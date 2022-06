Die ganze Aktion ging schneller über die Bühne als erwartet: Bereits am späten Nachmittag hatte am Dienstag ein Spezialkran der Stuttgarter Firma Scholpp die beiden via Taubertalstraße angelieferten Brücken-Stahlträger am nördlichen Teil der Tauberbrücke Elpersheim eingehoben.

Dabei waren Fingerspitzengefühl von Kranführer und die Arbeitern an Mittelpfeiler und Widerlager gefragt. Per

