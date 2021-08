Zuschüsse für Bauprojekte

Main-Tauber-Kreis. Der Verteilungsausschuss für die Mittel des Ausgleichstocks im Regierungsbezirk Stuttgart hat unter Vorsitz des Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer rund 28,2 Millionen Euro an leistungsschwache Städte und Gemeinden verteilt. 2020 waren das 27,1 Millionen Euro. Das Antragsvolumen überstieg erneut die finanziellen Möglichkeiten, so dass nicht alle Fördererwartungen der Kommunen berücksichtigt werden konnten.

„Ziel des Verteilungsausschusses ist, leistungsschwachen Kommunen im Regierungsbezirk durch monetäre Unterstützung bei der Finanzierung notwendiger Investitionsvorhaben zu helfen“, betonte Reimer. Er würdigte gleichzeitig die Bedeutung des Ausgleichsstocks: „Ohne diese Investitionshilfe könnten viele finanzschwache Kommunen wichtige Infrastrukturprojekte heute oftmals nicht mehr umsetzen.“

Neben dem Förderschwerpunkt Kinderbetreuung mit 38 Prozent werden erhebliche Mittel für den Schulhausbau (20,2 Prozent), das Feuerlöschwesen (14,6 Prozent) sowie für den Straßen- und Brückenbau (13,4 Prozent) bewilligt. Beispiele für Investitionshilfen aus dem Ausgleichsstock 2021 sind:

Folgende Investitionen werden im Main-Tauber-Kreis gefördert: in Ahorn die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 100 000 Euro, in Bad Mergentheim der Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Wachbach mit 400 000 Euro, in Creglingen die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen mit 110 000 Euro, in Creglingen die energetische Sanierung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses mit 110 000 Euro. Unterstützt werden zudem in Großrinderfeld die Bauwerkssanierung der Brücke Rödersteingraben- Gartenstraße mit 107 000 Euro, in Grünsfeld der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung des Wohnumfelds in der Grünbachstraße mit 345 000 Euro, in Igersheim die barrierefreie Erschließung des Dorfgemeinschaftshauses mit 100 000 Euro. in Lauda-Königshofen die Sanierung der Becksteiner Straße mit 345 000 Euro.

Nach Weikersheim fließen 215 000 Euro in die Sanierung der denkmalgeschützten Bogenbrücke und 210 000 Euro in die Sanierung der Ortsstraße Sudetenstraße/Höhenweg. In Werbach wird der Umbau und die Sanierung des Grundschul-Gebäudes zur Kita mit 500 000 Euro und in Wertheim die Erweiterung und Umgestaltung der Kindertagesstätte im Ortsteil Kembach mit 300 000 Euro gefördert. In der Summe fließen damit 2,842 Millionen Euro in den Main-Tauber-Kreis. rp