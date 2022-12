Zukunftspreis Main-Tauber-Kreis 2023 ausgelobt

Main-Tauber-Kreis. Die Wirtschaftsförderung des Main-Tauber-Kreises schreibt erneut den Zukunftspreis aus. An diesem Wettbewerb können Unternehmen, Handwerksbetriebe sowie Dienstleister aller Größenordnungen und Branchenzugehörigkeiten teilnehmen. Dieses Mal wurde das Thema „Fach- und Arbeitskräfte“ ausgewählt. Bewerbungen sind ab sofort bis Dienstag, 28. Februar, möglich.

„Mit dem Zukunftspreis 2023 möchten wir unter anderem das Engagement der Unternehmen würdigen, die durch geeignete Maßnahmen dem Fach- und Arbeitskräftemangel entgegenwirken. Dieser Themenkomplex wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit Blick auf den demografischen Wandel sowie den sich zuspitzenden Fachkräftemangel ausgewählt“, erklärt Landrat Christoph Schauder die Wahl des Themas. „Für Unternehmen, Handwerksbetriebe und Kommunen sind qualifizierte Fach- und Arbeitskräfte elementare Wirtschaftsfaktoren, um erfolgreich am Markt auftreten und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu können“, bekräftigt Landrat Schauder. In der Konsequenz aus dem demografischen Wandel steht dem Arbeitsmarkt laut aktuellen Prognosen in der Zukunft ein sinkendes Angebot an Fachkräften zur Verfügung.

„Unternehmen punkten bei potenziellen Arbeitnehmern mit einem attraktiven Image. Im Zuge des Employer Branding sollten Betriebe die modernen Kanäle des Recruitings nutzen, um qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von sich zu überzeugen. Gleichzeitig müssen sie Maßnahmen ergreifen, um die gewonnenen Fach- und Arbeitskräfte langfristig zu binden“, ergänzt der Landrat. Die Wirtschaftsförderung verfolgt deshalb das Ziel, Betriebe aller Größenordnungen für das Thema zu sensibilisieren. „Durch die Auslobung des Preises, die Auszeichnung der Gewinnerinnen und Gewinner und die damit verbundene öffentliche Wahrnehmung erhoffen wir uns weitere positive Impulse und Anregungen für den gesamten Wirtschaftsraum Main-Tauber“, sagt Landrat Schauder. Unternehmen aller Branchenzugehörigkeiten, die ihren Sitz oder ihre Niederlassung im Main-Tauber-Kreis haben, können sich bewerben. „Wir wollen neben den größeren Unternehmen in unserem Landkreis auch kleine und mittlere Betriebe sowie Dienstleister motivieren, sich dem Wettbewerb zu stellen“, ergänzt Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung im Landratsamt. Zudem wurden wie auch in den Vorjahren zwei Kategorien gebildet, die sich an der Betriebsgröße orientieren. Kleinst- und Kleinunternehmen werden der Gruppe bis zu 50 Arbeit-nehmenden zugeordnet. Wer mehr als 50 Arbeitnehmende beschäftigt, wird der Kategorie Mittlere- und Großunternehmen zugeteilt.

Die eingereichten Bewerbungen werden durch eine fachkundige Jury bewertet. Die Sieger in beiden Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Die Plätze zwei und drei sind mit jeweils 500 Euro dotiert. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Die feierliche Preisverleihung ist am Dienstag, 18. April, im Landratsamt Main-Tauber-Kreis vorgesehen.

Bei Fragen steht das Team der Wirtschaftsförderung beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis unter Telefon 09341/82-5708 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de zur Verfügung. Weitere Infos sowie die Ausschreibungsunterlagen sind unter www.main-tauber-kreis.de/zukunftspreis abrufbar.