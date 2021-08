Zukunft steht auf dem Spiel

Bei der Frankenbahn geht es um mehr als eine Haltestelle wie in Vorbachzimmern – es geht um die Zukunft einer ganzen Region, die auf dem Spiel steht. Der Antrag der fünf Landtagsabgeordneten an das Verkehrsministerium hat gezeigt, dass die Frage nach der Zukunft der Bahnhaltestellen zwischen Lauda und Osterburken unbeantwortet bleibt. Die Unterzeichner setzen nun diesbezüglich ihre ganze Hoffnung auf den SPD-Landtagsabgeordneten Jan-Peter Röderer, der noch vor der Bundestagswahl unsere Region besucht. Er ist Mitglied im Ausschuss für Verkehr des Stuttgarter Landtages und wird die Fragen der interessierten Besucher in einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung am Freitag, 3. September, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Schwabhausen ausführlich beantworten. Bedingt durch die zögerliche Haltung der Landesregierung sehen wir schließlich nicht nur die Reaktivierung aller ehemaligen Haltestellen in Gefahr. Unsere Befürchtung, dass nach Inkrafttreten des neuen Verkehrsvertrages 2027 selbst die aktuellen Haltestellen Wölchingen, Eubigheim und Rosenberg aufgegeben werden, wurde nicht ausgeräumt. Den Verweis des Verkehrsministeriums zum Thema Sanierung von Strecke und Stationen, auf die Verantwortlichkeit des Bundes bezeichnen wir als höchst unseriös. Schließlich ist es Aufgabe des Landes, entsprechendes beim Bund zu beantragen. Dies ist den zuständigen Stellen bekannt, wird jedoch stets verschwiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1