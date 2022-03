Zügiger Ausbau für schnelles Internet zugesagt

Bieberehren/Riedenheim. Voller Vorfreude unterzeichneten dieser Tage Bieberehrens Bürgermeister Engelbert Zobel und sein Riedenheimer Kollege Edwin Fries die Verträge mit der Telekom für den Internet-Ausbau in ihren jeweiligen Kommunen.

Nach der Fertigstellung in spätestens 48 Monaten können rund 130 Haushalte in den Bieberehrener Ortsteilen Buch und Klingen sowie 380 in Riedenheim mit den Ortsteilen Lenzenbrunn, Oberhausen und Stalldorf Anschlüsse mit einem Tempo von bis zu 1 Gbit/s surfen, beim Hochladen sind es 200 MBit/s..

Dazu müssen, wie Telekom-Regionalmanager Markus Winter informiert, in den Ortsteilen Buch und Klingen beziehungsweise Bahnhof Reinsbronn rund 42 Kilometer und Riedenheim mit Ortsteilen 66 Kilometer Glasfaser verlegt werden.

Für die beiden Rathauschefs ist eine komfortable Bandbreite heute ebenso wichtig wie Gas, Wasser und Strom. Laut Thomas Weigand sind die Hausanschlüsse kostenfrei. brun