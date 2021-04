Zu viel Vertrauen in die „Luca-App“

Der Main-Tauber-Kreis wird zur Modellregion für die Luca-App, so ist es in den Fränkischen Nachrichten zu lesen. Wieso ausgerechnet mit der Luca-App?

AdUnit urban-intext1

Die Luca-App ist eine kommerzielle App der Firma Culture4Life GmbH in Zusammenarbeit mit der Fantastic Capital (Fanta 4).

Dieses Startup hat es geschafft, sich quasi ein staatliches Monopol zu sichern, denn die App wird de facto verpflichtend für alle, die am öffentlichen Leben teilnehmen möchten. Man beteuert, dass auch weiter papierbasiert eingecheckt werden kann, aber die meisten Menschen werden dem sozialen Druck nachgeben und sich die App installieren.

Das ist für die Luca-Macher genial. Denn die App ist eine Plattform und die Kontaktnachverfolgung vielleicht nur die erste Anwendung.

AdUnit urban-intext2

Die Programmierer können die App beliebig weiterentwickeln und neue Dienste in diese integrieren. Der Staat kann hierauf keinerlei Einfluss nehmen.

Was kann man mit einer solchen Plattform anfangen? Die Möglichkeiten scheinen unendlich: Ticketing, Reservierungen, Loyalitätsprogramme, Bewertungen, Lieferdienste, Zahlungssysteme . . . Natürlich könnte man die App auch einfach verkaufen, Interessenten gäbe es sicher viele.

AdUnit urban-intext3

Dadurch, dass der Staat der (einzige) Kunde ist und Nutzungsrechte der App gekauft hat, werden der Firma zweistellige Millionenumsätze beschert. Damit ist das Startup wohl eine der umsatzstärksten Neugründungen in Deutschland in 2020.

AdUnit urban-intext4

Außer durch die Verkettung eines privatwirtschaftlichen Startup-Unternehmens in einen eigentlich staatlichen Bereich ist die App aber auch sonst sehr ins Gerede gekommen: Datenschutzprobleme, Hinweise auf Sicherheitslücken bei der Verschlüsselung, die Kritik an dem nur teilweise veröffentlichten Quellcode und an falsch verwendeter Lizensierung.

Obendrein hat der Kabarettist Böhmermann wie auch der Journalist Lenze gezeigt, wie fehleranfällig die Kontaktverfolgung ist. So haben sich angeblich viele Leute nachts im Osnabrücker Zoo getroffen, teilweise auch mit falschen Namen, „bewiesen“ durch die Luca-App.

Was ich aber gar nicht verstehe ist, warum eine weitere App vom Staat „gekauft“ wird, wo es bereits eine staatliche App gibt: Die Corona Warn App.

Die ist datenschutzrechtlich hervorragenden geprüft, der komplette Quelltext ist öffentlich.

Diese App kommt ohne zentrale Datenspeicherung aus und kann ab kommendem Freitag auch mit QR-Codes umgehen und damit auch Kontaktverfolgung jenseits eines Bluetooth-Kontakts aufzeichnen.