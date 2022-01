Zu Global Business online informieren

Künzelsau. In Zusammenarbeit mit der University of Louisville, Kentucky, USA, bietet die Akademie Würth Business School einen berufsbegleitenden Studiengang zum Master of Business Administration (MBA) in Global Business an. Bei einer Online-Informationsveranstaltung am Dienstag, 11. Januar, um 17.30 Uhr, erhalten Interessenten weitergehende Informationen. Professor Dr. Ralf Dillerup, akademischer Leiter des Studienprogramms, stellt das Konzept des MBA-Studiengangs vor und erläutert die Inhalte. Weitere Informationen gibt es zu Organisation und Ablauf des Programms. Eine Anmeldung zum Informationsabend ist bei Juliane Kliesch unter Telefon 07940 / 153079, erforderlich. Weitere Informationen zum Studiengang sind auch im Internet unter www.wuerth.de/business-school, abrufbar. pm

