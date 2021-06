Zigarette in Mülleimer löst Brand in Toilettenhäuschen aus

Bad Mergentheim. In einer Toilettenanlage eines Parkhauses in Bad Mergentheim ist nach Polizeiangaben am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 18.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Als die Streifenwagenbesatzung und die Feuerwehr das Gebäude in der Zaisenmühlstraße anfuhren, drang Rauch aus der angelehnten Tür der Toilette nach draußen. Ein 18-Jähriger, der sich zuvor in der Anlage aufgehalten hatte, saß am Treppenaufgang des Parkhauses am Boden und hustete.

Er hatte das Feuer bemerkt und war dann aus den Toilettenräumen geflüchtet. Eine Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Bislang ist nicht bekannt, ob dieser sich leichte oder schwere Verletzungen zugezogen hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war in der Toilettenanlage ein Mülleimer vermutlich aufgrund einer hineingeworfenen brennenden Zigarette in Brand geraten. Dies führte letztlich zu einer starken Rauchentwicklung, die sich in der Toilettenanlage ausdehnte. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.