Zentrale für die Mobilität

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis plant die Errichtung zweier neuer Mobilitätszentralen an den Bahnhöfen Lauda und Wertheim. Diese sollen künftig ein breites Angebot an Dienstleistungen bereitstellen, heißt es in einer Pressemittelung.

Neben der Servicekette von Information über Beratung bis hin zum Verkauf sollen auch Informationen zum Fahrrad- und Elektro-Pkw Verleih, zu Car-Sharing-Angeboten sowie Mietwagen- und Taxen angeboten werden. Dieses Vorhaben werde vom Land Baden-Württemberg mit rund 62 000 Euro gefördert, heißt es weiter. Ziel dieser Mobilitätszentralen sei es, ein sehr breites ,,Paket“ an Mobilität zur Verfügung zu stellen.

,,Die Verkehrsinfrastruktur zu verbessern ist eine wichtige Aufgabe auch im ländlichen Raum“, so MdL Dr. Wolfgang Reinhart. Dieser begrüße und unterstütze deshalb die Landesförderung für zwei neue Mobiltätszentren im Kreis.

Gerade für Lauda-Königshofen sei dieses Vorhaben ein wichtiger Anker in Bezug auf den Knotenpunkt der Franken- und Westfrankenbahn somit auch auf den Strecken Würzburg-Stuttgart. Mit dem Gesamtprojekt wolle man auch künftig ein reichhaltiges und vor allen Dingen erweitertes Mobilitätsspektrum anbieten. pm

