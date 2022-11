Zeichen setzen und Fußball-Weltmeisterschaft nicht schauen?

Natürlich werde ich Spiele der Fußball-WM schauen. Logisch – nicht alle, dazu reicht die Zeit ja gar nicht, aber ausgewählte und die der deutschen Nationalmannschaft so wie so.

Freilich ist es schändlich, eine Weltmeisterschaft in ein Land zu vergeben, in dem Menschenrechte nicht das Wort auf dem Papier wert sind. Diese Entscheidung ist nun aber nicht mehr rückgängig zu machen. Schuld an dem Wahnsinn sind die korrupten Verbände in der Fußballwelt; und die werde ich durch ein „Nicht-Gucken“ nicht missionieren.

Es ist auch ein wenig albern, sich jetzt hinzustellen und die WM in Katar als „das Schlimmste, was es je gab“ zu geißeln. 1978 fand die WM im totalitären Argentinien statt, acht Jahre später im korrupten und drogenverseuchten Mexiko. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde der Fußball-Weltmeister in einem gewissen Russland ermittelt. . .

Wer bei der WM in Katar mit „Weggucken“ so „harte Maßnahmen“ ergreift, der wird sich konsequenterweise künftig keine Jeans mehr kaufen, weil die in „irgendwelchen Ländern“ unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird. Er wird sich, aus ähnlichen Gründen wie bei der Jeans, erst recht kein Fußballtrikot mehr kaufen. Er wird auch nicht mehr ins Stadion gehen, weil da das Flutlicht Unmengen an Energie verschlingt, die in diesen Tagen irgendwo anders besser eingesetzt wäre. Diese Auflistung ließe sich fast endlos fortführen.

Trotzdem habe ich Respekt vor den Menschen, die keine WM-Spiele schauen und ich drücke der Kollegin die Daumen, dass sie es wirklich „durchhält“. So Heuchler wie Andreas Rettig, der „wegguckt“ aber die deutschen Spiele doch schaut, können mir hingegen gestohlen bleiben.