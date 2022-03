Zeichen gegen Gewalt

Main-Tauber-Kreis. Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen weltweit am Weltfrauentag, 8. März, Gleichberechtigung und prangern Ungleichheit und Gewalt an. Auf Initiative des Fördervereins im Main-Tauber-Kreis für das Frauen- und Kinderschutzhaus werden in diesem Jahr in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim vom 7. März an eine Woche lang die blauen Flaggen von „Terre des Femmes: Frei leben ohne Gewalt“ wehen und so auf das Thema Häusliche Gewalt aufmerksam machen.

Gegen Benachteiligungen

Überkommene Stereotypen und Voreingenommenheit gegenüber Frauen und Mädchen zu überwinden, und sich gegen Benachteiligungen und Gewalt zu engagieren, ist das Anliegen des Fördervereins mit seiner Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Lauda, die seit 25 Jahren ihre wertvolle Arbeit für Frauen kostenlos, vertraulich und anonym verrichtet, so Gayle Lüdtke-Beeemer, Vorsitzende des Fördervereins.

Gewaltproblem verschärft

Während der Corona-Pandemie hat sich das Gewalt-Problem auch im Main-Tauber-Kreis verschärft, Beratungszahlen und Komplexität der Beratungen bei „Frauen helfen Frauen“ sowie Gewaltschutzanträge und Platzverweise durch die Polizei sind angestiegen. Leider werde jedoch immer noch bei blauen Flecken, Schrammen und Schlimmerem viel zu oft von Nachbarn, Freunden und Verwandten weggeschaut.

Thema aus der Tabuzone holen

Der Förderverein „Frauen helfen Frauen“ will durch seine unermüdliche Öffentlichkeitsarbeit die Gewalt an Frauen in Familie und Partnerschaft aus der Tabuzone holen.

Um Frauen mehr Selbstvertrauen und Sicherheit beim Abwehren von körperlicher Gewalt zu geben, bietet der Förderverein „Frauen helfen Frauen“ am 25. Juni im Caritassaal in Lauda nachmittags einen Selbstverteidigungs-Schnupperkurs mit Gerhard Landmann von der Würzburger Wing -Tai Schule an.

Frauen selbstbewusst machen

Sein Ziel: Frauen jeden Alters sollten das passive und zurückhaltende sanfte Verhalten der traditionellen Frauenrolle aufgeben und nicht warten, bis sie am Boden liegen, sondern vorher reagieren

