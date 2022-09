Zahlen im Main-Tauber-Kreis über dem Landesschnitt

Main-Tauber-Kreis. Der Krankenstand der AOK-Versicherten in der Region Heilbronn-Franken ist in den ersten sechs Monaten 2022 deutlich gestiegen auf 6,9 Prozent. Im Vergleichszeitraum 2021 lag er bei 5,1 Prozent. Im Main-Tauber-Kreis kletterten die Zahlen von 5,3 auf 7,1 Prozent und liegen über dem Landesschnitt.

Damit liegt ein deutlicher Anstieg vor, der sowohl landes- als auch bundesweit zu beobachten ist. Bundesweit erhöhte sich der Krankenstand bei allen AOK-Mitgliedern von 5,1 auf 6,5 Prozent, landesweit von 4,7 auf 6,5 Prozent. Ursächlich dafür ist sicherlich auch die Corona-Pandemie. Gelockerte Maßnahmen und die Omikron-Variante sorgten vor allem im Februar und März 2022 für hohe Fehlzeiten. Im März wurde mit 8,5 Prozent der höchste Wert erreicht.

Nichtsdestotrotz ist Covid-19 als Top-Krankheit nicht gesondert verzeichnet. Die Krankheiten mit den höchsten Anteilen an allen Arbeitsunfähigkeitsfällen waren Erkrankungen der Atemwege mit 26,6 Prozent. Auf Platz zwei der Statistik sind orthopädische Beschwerden mit 16,9 Prozent. Rang drei und vier belegten Verletzungen mit 5,0 Prozent und Verdauungsbeschwerden mit 4,6 Prozent.

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei der Auswertung nach AU-Tagen. Hier sind ebenfalls Atemwegserkrankungen (19,6 Prozent) und orthopädische Beschwerden (16,9 Prozent) auf den ersten beiden Plätzen. Danach folgen jedoch psychische Erkrankungen (8,3 Prozent) und danach erst die Verletzungen (7,1 Prozent).

Insgesamt meldeten sich 57,9 Prozent aller Beschäftigten im ersten Halbjahr 2022 mindestens einmal krank, im gleichen Vorjahreszeitraum waren es noch 40,5 Prozent. Die durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag in der Region von Januar bis Juni 2022 bei 10,4 Kalendertagen. Auf 100 Versicherte in Heilbronn-Franken kamen im oben genannten Zeitraum 119,0 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Die Zahl der Krankschreibungen überschritt damit den Vorjahreswert um 57,2 Prozent. Im Main-Tauber-Kreis waren es 123,1 (Veränderung zu 2021: 56,2 Prozent). Die Branchen Gesundheits- und Sozialwesen sowie Öffentliche Verwaltung/Sozialwesen hatten mit jeweils 7,7 Prozent den höchsten Krankenstand bei den AOK-Mitgliedern in Heilbronn-Franken. Danach folgte das verarbeitende Gewerbe mit 7,4 Prozent und die Branche Erziehung und Unterricht mit 7,3 Prozent. Der niedrigste Wert war im Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft mit 4,1 Prozent festzustellen.

Zahlenbasis sind die Auswertungen der AOK Baden-Württemberg. Ihre Zahlen gelten als repräsentativ, da sie mit rund 43 Prozent aller Versicherten die größte Krankenkasse des Landes ist.