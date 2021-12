„Zahl der Bauarbeiter wird steigen“

Main-Tauber-Kreis. Der Bau bleibt krisenfest – und wird zusätzliche Manpower brauchen: „Die Zahl der Bauarbeiter im Main-Tauber-Kreis wird steigen. Denn mit den heute rund 1630 Baubeschäftigten ist das, was die Ampel-Koalition vorhat, nicht zu schaffen: Für den Neubau von Wohnungen und vor allem auch für das klima- und seniorengerechte Sanieren wird jede Hand, die zupackt, gebraucht – und sie wird gut bezahlt“, sagt Mike Paul von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau, Stuttgart) in einer Presseerklärung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Beschäftigungsoffensive“

Der Vorsitzende spricht von einer „Beschäftigungsoffensive“, die auf den Bau im Main-Tauber-Kreis zukomme. „Es wird höchste Zeit, deutlich zu machen, dass die Branche eine gute Jobperspektive bietet: Es lohnt sich, auf dem Bau zu arbeiten“, so Paul. Dazu passe das Lohn-Plus, das die Gewerkschaft jetzt erreicht habe: 6,2 Prozent in drei Stufen bis zum Frühjahr 2024. „Das ist wichtig, um die Arbeit attraktiver zu machen. Auch das Azubi-Portemonnaie wird dicker. Zusätzlich gibt es zum ersten Mal eine generelle Entschädigung für die oft langen Fahrten zu den Baustellen: Das Wegezeit-Geld kommt“, so Paul.

Vor der Baubranche im Main-Tauber-Kreis liege jetzt eine Mammutaufgabe, so Bezirksvorsitzender Mike Paul. Und weiter: „Neu bauen, umbauen, sanieren – Häuser, Straßen, Brücken: Die neue Bundesregierung ‚ampelt‘ neue Bauaufträge. Es wird deshalb bei vollen Auftragsbüchern bleiben.“ Dabei biete der Tarifabschluss dem Bau Perspektive: Die Laufzeit gehe bis Ende März 2024.