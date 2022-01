Würdigung sozialer Verantwortung

Main-Tauber-Kreis. Der „Lea“-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg zeichnet zum 16. Mal kleine und mittlere Unternehmen für ihr freiwilliges gesellschaftliches Engagement aus. Die Abkürzung „Lea“ steht für Leistung, Engagement und Anerkennung. Darauf weist die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis hin.

Zukunftsfähigkeit sichern

Viele Unternehmen in Baden-Württemberg leben laut den Veranstaltern des Wettbewerbs eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung. Sie vereinbaren demnach gesellschaftliches Engagement mit wirtschaftlichem Erfolg und sichern so ihre Zukunftsfähigkeit in dynamischen Zeiten.

Mit innovativen „Corporate Social Responsibility“-Aktivitäten (CSR) und Kooperationspartnern aus dem Dritten Sektor gingen sie gesellschaftliche Herausforderungen aktiv an. Deshalb seien sie von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft.

Auszeichnung für Unternehmen

Ein solches Engagement kleiner und mittlerer Unternehmen für gesellschaftliche Belange will der Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg sichtbar machen und würdigen. Daher loben das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sowie Diakonie und Caritas in Baden-Württemberg zum 16. Mal den Preis aus. Ab sofort können sich alle baden-württembergischen Unternehmen mit maximal 500 Vollbeschäftigten bewerben, die in Kooperation mit einer Organisation aus dem Dritten Sektor ein Projekt zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen realisiert haben, beispielsweise mit einem Wohlfahrtsverband, einem Verein oder einer Umweltinitiative. lra