Workshops im Februar

Main-Tauber-Kreis. Ein Erfolg waren die ersten Veranstaltungen im Rahmen des Beteiligungsprozesses, um das Regionale Entwicklungskonzept für das „Leader“-Aktionsgebiet Badisch-Franken zu erstellen. Nun fand hierzu ein Abstimmungsgespräch mit allen beteiligten Bürgermeistern aus dem Aktionsgebiet statt. Der Vereinsvorsitzende der Aktionsgruppe Badisch-Franken, Alfred Beetz, und die Landräte des Main-Tauber-Kreises und des Neckar-Odenwald-Kreises, Christoph Schauder und Dr. Achim Brötel, hatten diesen Termin initiiert. Das Planungsbüro Futour Umwelt-, Tourismus- und Regionalberatung GmbH stellte erste Ergebnisse sowie das weitere Vorgehen vor.

Im nächsten Schritt werden die Ideen vom Planungsbüro und der Lenkungsgruppe der „Leader“-Bewerberregion Badisch-Franken ausgearbeitet. Am 15. und am 22. Februar folgen Themenworkshops, die für alle Interessierten offenstehen.

Zu den Themenschwerpunkten „L(i)ebenswert und lebendig – Unsere Dörfer und Städte“, „Attraktiv – Unsere Landschaft mit Tourismus und Kultur“ und „Wertschöpfend – Unsere (Land-)Wirtschaft“ haben bereits erste Workshops stattgefunden. Dabei kamen regionale Akteurinnen und Akteure aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen. Im Fokus standen zunächst die Herausforderungen und Potenziale des „Leader“-Aktionsgebietes Badisch-Franken sowie die daraus abgeleiteten Handlungsbedarfe.

So zeigte sich, dass die ärztliche Grundversorgung und eine schwindende Nahversorgung die Region Badisch-Franken vor Herausforderungen stellen. Auch bei Verkehr und E-Mobilität besteht besonders bei den Mobilitätsangeboten und dem öffentlichen Personennahverkehr Handlungsbedarf. Potenziale werden in den neuen Mobilitätsmodellen gesehen.

Das gemeinschaftliche Leben spielt in der Region eine wichtige Rolle. Hierunter fallen beispielsweise generationengerechte Wohnformen und damit die Chance, im Heimatort alt zu werden. Menschen aller Altersklassen und mit den unterschiedlichsten Hintergründen sowie Interessen zusammenzubringen, gestaltet sich schwierig. Potenziale lassen sich hierzu insbesondere im Vereinsleben, im Ehrenamt sowie in der Nachbarschaftshilfe identifizieren.

In der Region Badisch-Franken gibt es besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen und im Handwerk einen Fachkräftemangel sowie einen Mangel an Auszubildenden. Als Lösungsansatz haben sich zum Beispiel verbesserte Absatzmärkte, Netzwerke und Lieferketten herauskristallisiert.

Zahlreiche weitere Ideen und Zielsetzungen kamen im Rahmen der Workshops zu Tage, von der Bewusstseinsbildung für nachhaltige regionale Produkte, beispielsweise durch Erlebniskochkurse, bis hin zur energetischen Sanierung von Gebäuden. Die Förderung von gastronomischen Betrieben, aber auch die Arbeitsformen der Zukunft wie zum Beispiel Co-Working-Spaces oder das Arbeiten in Boardinghäusern, wurden in den Workshops aufgegriffen.

Die Aktionsgruppe Badisch-Franken will ihre Erfolgsgeschichte in einer weiteren Förderperiode fortsetzen und bewirbt sich für 2023 bis 2027 erneut als Aktionsgebiet. Für die Bewerbung muss ein Regionales Entwicklungskonzept erstellt werden. In diesem sollen sich besonders die Bürger mit ihren Vorschlägen und kreativen Projektideen für die zukünftige Entwicklung der Region wiederfinden. lra