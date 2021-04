Main-Tauber-Kreis. Der Kreisjugendring Main-Tauber veranstaltet für ehrenamtlich in der Jugendarbeit Tätige einen digitalen Workshop zum Thema „Begeisterung, Bewegung, Beteiligung. Digitale Veranstaltungen – mit Spaß für alle – moderieren“. Bei den Schwerpunktthemen geht es darum, wie der Moderator digital rhetorisch überzeugend auftritt. Außerdem wird beleuchtet, mit welchen Tools und Methoden sich digitale Veranstaltungen aktivierend und interaktiv gestalten lassen und wie die Beziehungsarbeit im digitalen Raum gelingen kann.

Die Teilnehmer können mit diesem Angebot sogenannte Soft Skills und ein Knowhow für die Praxis erwerben. Der Lehrgang findet am Donnerstag, 22. April, von 18 bis 20.45 Uhr online per Zoom statt. Anmeldungen und Infos sind per Mail an Vorstand@kjr-main-tauber.de oder unter www.kjr-main-tauber.de möglich.