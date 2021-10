Wo aus Äpfel, Birnen und Zwetschgen gute Moste und Brände werden

Main-Tauber-Kreis. Über 40 Reiselustige des Maschinenrings fuhren unlängst ins Salzburger Land.

Gmund am Tegernsee war das erste Ziel. Hier lebte der Ex-Bundeskanzler Ludwig Erhard. Ein Natur- und Fahrerlebnis mit unvergleichlichen Ausblicken auf das Tegernseer Tal und die einzigartige Bergwelt bot die Fahrt auf einer der schönsten Bergstraßen, der Wallberg-Panoramastraße. In einem Traditionsbetrieb mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft bezog man Quartier.

Am nächsten Tag traf die Gruppe Josef Bachleitner, welcher 25 Jahre Direktor des Salzburger Bauernbunds war. Er begleitete die Gruppe durch das Salzburger Seenland. In Lengau wurde auf dem Bartlhof das hocheffiziente Heutrocknungssystem vom innovativem Landwirt und Gründer Josef Reindl kennengelernt. Auf 700 Quadratmetern moderner Ausstellungsfläche werden Produkthighlights sowie Neu- und Gebrauchtmaschinen präsentiert.

Das nächste Ziel war der Joglbauernhof der Familie Hofer. Neben der für das Gebiet klassischen Grünlandwirtschaft mit Rinderhaltung werden Getreide, Frisch- und Lagergemüse angebaut. Von Streuobstwiesen werden Äpfel, Birnen und Zwetschgen geerntet und zu Essig, Mosten und Bränden verarbeitet.

Am dritten Tag ging es an den Wolfgangsee. Ein Bummel führte am „Weißen Rössl“ vorbei. Ein Besuch der Stadt Salzburg schloss sich an.

Am letzten Tag rief der Berg. Mit der Seilbahn ging es hinauf auf die Kampenwand (1467 Meter). Die Aschauer Bäuerinnen Kathrin und Marianne erzählten bei einer Wanderung vom Hofalltag einst und heute. Es erschlossen sich traumhafte Blicke über das Chiemgau und die umliegenden Berge. Auf der Heimreise wurde dann der Ziegenhof Deß in Freystadt besucht; ein Betrieb mit 170 Milchziegen und 18 Hektar Fläche. Reiseleiter war Reiner Müller, Geschäftsführer des Maschinenrings östlicher Tauberkreis. pm