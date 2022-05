Heilbronn. Seit der letzten digitalen Sitzung der Vollversammlungsmitglieder der Handwerkskammer Heilbronn-Franken 2021 hat sich die Welt dramatisch verändert, die aktuelle Situation wird in Anbetracht des Krieges in der Ukraine auch von den Handwerkern der Region als besorgniserregend beurteilt.

Große Herausforderungen

Kammerpräsident Ulrich Bopp betonte, dass die Auswirkungen der Pandemie noch längst nicht überwunden seien. Verschärft durch die Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine sieht er Grund zur Sorge: „Beide Krisen zusammen haben starke Auswirkungen auf Lieferketten und Rohstoffbeschaffung und sorgen für wirtschaftliche Verwerfungen, deren Ausmaß die Betriebe vor große Herausforderungen stellt“. Durch die sich immer schneller drehende Preisspirale sieht der Präsident auch auf das Handwerk eine Kostenlawine zurollen, die beim Kunden landen werde.

In einer Aussprache über die neueste Entwicklung zeigte sich, dass einige Gewerke bereits jetzt besonders hart getroffen werden, wenngleich das Handwerk erstaunlich gut durch die Pandemie gekommen sei.

„Die rasant steigenden Preise für Strom, Gas und Treibstoff entwickeln sich zunehmend zu einer ernsten Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerks und der deutschen Wirtschaft insgesamt“, so der Kammerpräsident. Die geplanten Steuerentlastungen bei den Energiekosten seien sowohl für die Handwerksbetriebe als auch für die Bürger notwendig und müssten zeitnah umgesetzt werden.

Eine praktikable Lösung sieht Bopp in der Reduktion der Steuersätze für Strom und Energie auf den jeweiligen EU-rechtlich vorgegebenen Mindestsatz. Ein weiterer Ansatzpunkt könnte eine zeitlich befristete Aussetzung der CO2-Bepreisung sein. Zusätzlich müsse jeder Betrieb schauen, wo Energieeinsparungen möglich seien.

Präsident Bopp begrüßt die Zurückhaltung beim vielfach geforderten Importstopp von Gas, denn dieser Schritt wäre für die deutsche Wirtschaft kontraproduktiv. Besonders die Materialengpässe und die enormen Preissteigerungen in verschiedenen Gewerken nahmen in der Aussprache breiten Raum ein.

Ein weiterer Punkt war das Ausbildungsangebot in verschiedenen Berufen und die Situation an den Berufsschulen. Andreas Hemmerlein kritisierte den geltenden Klassenteiler-Schlüssel, der zu hoch sei. Dadurch werde es an Berufsschulen im ländlichen Raum fast unmöglich eine Fachklasse für einen bestimmten Ausbildungsberuf anzubieten mit der Folge, dass das Erlernen eines Handwerksberufes weiter an Attraktivität verliere.

Kritisch setzten sich die Wortbeiträge auch mit dem zunehmenden „Akademisierungswahn in der Gesellschaft“ allgemein auseinander.

Arbeitnehmervizepräsident Markus May bedauerte, dass man aus Arbeitgebersicht neben den aktuellen Themen wie Teuerungsraten im Energie- und Rohstoffsektor, Lieferengpässe und ungewisse wirtschaftliche Entwicklung, den Facharbeitermangel fataler Weise in den Hintergrund stelle. „Unternehmen denken über Personalabbau als Kompensierung ihrer Kosten nach. Aus Arbeitnehmersicht ist dies aber der falsche Ansatz. Jetzt ist eher die Zeit für Qualifizierung.“

Deutschland brauche Alternativen zu den fossilen Brennstoffen, um sich unabhängig zu machen, und es brauche wieder die Möglichkeit, Produkte im eigenen Land oder zumindest in Europa herzustellen, auf die man im Augenblick nur stark begrenzt zugreifen könne. Für all das sei aber qualifiziertes Personal nötig. Deshalb habe die Frühjahrstagung der Arbeitnehmer-Vizepräsidenten einen neuen Branchendialog beschlossen. Mays Forderung: „Die aktuell zu geringe Weiterbildungsquote im Handwerk ist deutlich zu verbessern und Betrieben die Notwendigkeit aufzuzeigen, ihre Mitarbeiter weiter zu qualifizieren und auf neue Anforderungen vorzubereiten.“

Aktuell fehlen dem Handwerk bereits 250 000 Beschäftigte. Allein in den für die Energiewende relevanten Ausbauberufen, Elektro-, SHK-, Metall- und Tischler-Handwerk fehlen mindestens 160 000 Beschäftigte. Hinzu kommt der demografische Wandel: Im Baugewerbe werden 180 000 Beschäftigte in den nächsten zehn Jahren altersbedingt aus dem Beruf ausscheiden. „Das Handwerk sollte Fachkräfte nicht nur ausbilden, sondern auch halten“, so May.

Sachstandsberichte

In ihren Sachstandsberichten informierten Abteilungsleiterin Kerstin Lüchtenborg über die Berufsbildung 2021 und der Leiter des Bildungs- und Technologiezentrums Böllinger Höfe, Johannes Richter, gab einen Sachstandsbericht über die geplanten Baumaßnahmen. Die Kosten von rund 700 000 Euro werden zwar von der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und dem Land Baden-Württemberg mit rund 490 000 Euro gefördert.

Durch die Deckelung der Baukosten müsse man aber entweder bei der Ausführung bestimmte Positionen streichen oder einen Nachtrag aus Mitteln der Kammer beschließen. Richter informierte auch über den Abschluss der Arbeiten am Würth-Solarturm am BTZ, der die Gebäude in den Böllinger Höfen mit Strom versorgt. Die 100 000 Euro teure Anlage wurde zwischenzeitlich mit neuesten monokristallinen Solar-Modulen ausgestattet und hat eine Gesamtleistung von 11,55 KWp. Der Solarturm ist Bestandteil eines ganzheitlichen regenerativen Konzepts.