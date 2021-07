Wie wird eine Firma klimaneutral?

Main-Tauber-Kreis. Beim Energiegipfel Mainfranken-Tauberfranken geht es um Frage, wie Unternehmen CO2 einsparen können. Die dreiteilige Veranstaltungsreihe findet vom 6. bis 27. Juli rein virtuell statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis zur Mitte des Jahrhunderts will die EU klimaneutral werden – das betrifft in erster Linie die Unternehmen, auch in Mainfranken. Der bevorstehende Energiegipfel Mainfranken-Tauberfranken beschäftigt sich mit politischen Rahmenbedingungen, technologischen Möglichkeiten und organisatorischen Herangehensweisen.

Bei der digitalen Veranstaltung erhalten Betriebe Informationen und Hilfestellung für den Weg in eine CO2-freie Zukunft. Namhafte Unternehmen und Forschungseinrichtungen berichten exklusiv aus der betrieblichen Praxis sowie aus aktuellen Forschungsprojekten.

So stellen Experten unter anderem neue Technologien vor, die aktuell den Schritt von der Forschung in die industrielle Anwendung gehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Veranstaltungen

Folgende drei Termine sind geplant: Im Rahmen der Auftakt-Veranstaltung am 6. Juli um 10 Uhr erhalten Unternehmer eine Übersicht über die Klimapolitik der Europäischen Union und der Bundesregierung. Am 13. Juli um 10 Uhr geht es um technische Möglichkeiten, CO2-Emissionen zu vermindern. Vorträge aus der Praxis zeigen, wie der Ersatz von fossilen Energieträgern im industriellen Maßstab durch (grünen) Strom gelingen kann, wie CO2 aus Abgasen als Rohstoff für die Polymerproduktion ein zweites Leben bekommt und welche Anwendungsmöglichkeiten Wasserstoff in Unternehmen erfahren kann.

Zum Abschluss thematisieren Experten am 27. Juli um 10 Uhr die betriebliche Organisation. Aus der Praxis berichten sie, wie Unternehmen am besten beginnen, was bei einer CO2-Bilanzierung zu beachten ist und wie die Lieferkette mit einbezogen werden kann.