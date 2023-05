Wie vernetzt ist die rechte Szene?

Main-Tauber-Kreis. Das Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber nimmt den Prozess vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart gegen den „Reichsbürger“ Ingo K. aus Bobstadt zum Anlass, um mit einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe über Neonazis, „Reichsbürger“ und deren Verstrickungen zu informieren. Die Reihe beginnt mit dem Vortrag „Die extreme Rechte und der Tag X“ von Matthias Quent. Quent ist Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er hat den Spiegel-Bestseller „Deutschland rechtsaußen“ geschrieben. Der Vortrag findet am 9. Mai um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Turnhalle Stadtgarten in Bad Mergentheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der zweite Teil der Reihe ist der Vortrag „‚Reichsbürger‘ – die unterschätzte Gefahr“ von Andreas Speit. Speit, der seit Jahren die Kolumne „Der rechte Rand“ in der taz schreibt, hat das Buch „Reichsbürger. Die unterschätzte Gefahr“ herausgegeben. Der Vortrag findet am 3. Juli um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Mediothek Boxberg statt.

Die Reihe endet mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „‚Reichsbürger‘ & rechte Gewalt in Deutschland – was tun?“. Daran nehmen Seda Baay-Yldz (Rechtsanwältin der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess), Arnulf von Eyb (Abgeordneter der CDU-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg und ehemaliger Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg) und Valéria Fekete (Leuchtlinie – Beratung für Betroffene von rechter Gewalt in Baden-Württemberg) teil.

Diese Veranstaltung, moderiert von der Journalistin Alice Robra, findet am 29. September um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Festhalle Gerlachsheim in Lauda-Königshofen statt.

Die Veranstaltungsreihe, die durch die Amadeu Antonio Stiftung, den DGB Heilbronn-Franken und kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus gefördert wird, soll Öffentlichkeit schaffen und die Ereignisse in Bobstadt ins Blickfeld rücken.