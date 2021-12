Wichtige Sozialkontakte

Main-Tauber-Kreis. Die Arbeit des Vereins Lebenshilfe Main-Tauber leidet unter den Einschränkungen durch Corona. Trotzdem war die Vereinsführung mit dem Vorsitzenden Jörg Hasenbusch auch im abgelaufenen Jahr bemüht, ein breitgefächertes Programm anzubieten. Es sei alles versucht worden, auch während des Lockdowns die sozialen Kontakte nicht völlig abbrechen zu lassen, und sie, sobald es rechtlich möglich war, wieder zu intensivieren, so Hasenbusch.

In diesem Bemühen sei auch für 2022 wieder ein Angebot vorgelegt worden, um den Menschen mit Handicap weiter erfolgreich zur Seite stehen zu können. Vorrangiges Ziel sei, diesen Menschen die für sie so wichtige soziale Teilhabe weitestgehend zu ermöglichen.

„Menschen müssen sich treffen“, so Jörg Hasenbusch, das sei wichtig, sei durch Corona aber eingeschränkt worden, was gerade für Menschen mit Beeinträchtigung schlimm gewesen. „Wir von der Lebenshilfe haben alles versucht, den Kontakt zu den Menschen aufrechtzuerhalten“. Ein Medium dafür sei die Videokonferenz. Die ständig sich ändernden Bestimmungen und Einschränkungen seien besonders für die ehrenamtlichen Betreuer anstrengend.

Durch Corona habe man neue Erfahrungen gemacht und versucht, für 2022 ein gutes Programm zu erstellen. Es sollten möglichst viele verschiedene Angebote im neuen Heft stehen. Angeboten würden aber auch wieder die zahlreichen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit Handicap. Gleiches gelte auch für den Bereich der Erwachsenen und die ganze Familie. Abgerundet werde das Programm durch das Angebot des Betreuungsvereins der Lebenshilfe, das von der umfangreichen Beratung bis zur Vorsorge-Vollmacht und die Hilfestellung bei der Patientenverfügung reiche.

Zur Umsetzung aller Vorhaben stehe dem Verein Lebenshilfe seit September mit Peter Büche erstmals ein Geschäftsführer in „Mittendrin“, dem Büro und der Begegnungsstelle der Lebenshilfe in Tauberbischofsheim in der Hauptstraße 43a (Marktplatz) zur Verfügung. Vorsitzender Hasenbusch ist sich sicher, dass der neue Geschäftsführer aufgrund seiner Ausbildung und beruflichen Erfahrung die Arbeit des Vereins mit vielen neuen Ideen und zusätzlichen Impulsen bereichern werde. Unterstützt werde der neue Geschäftsführer von Miriam Göttert, die als kaufmännische Verwaltungskraft ebenfalls seit September im Büro in Tauberbischofsheim ihre Arbeit aufgenommen habe. pal