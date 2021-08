Wettbewerb „Denkmal-Schnappschuss” zum „Tag der offenen Denkmals” am 12. September

Main-Tauber-Kreis. Ob mit dem Smartphone oder einer Spiegelreflexkamera: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) ruft zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 12. September, zur Teilnahme an der Foto-Aktion „Denkmal-Schnappschuss“ auf.

Passend zum Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ rückt in diesem Jahr die Kunst des Handwerks in den Fokus. Marmorsäulen oder Fenster können das Ergebnis raffinierter Illusionsmalerei sein, und so mancher Fassadenschmuck zitierte schon zur Erbauungszeit Stilformen längst vergangener Epochen.

Nun heißt es auf Entdeckungstour gehen, solche faszinierenden Denkmale und Denkmaldetails fotografieren und den Denkmal-Schnappschuss unter der Homepage www.tag-des-offenen-denkmals.de/fotoaktion hochladen. Hier finden sich auch Details zu notwendiger Bildqualität, Teilnahmebedingungen und Bildrechten. Einsendeschluss ist am Montag, 13. September, also am Tag nach dem Kulturevent.

Persönliche Eindrücke und ein kurzer Kommentar, inwiefern die Aufnahme das Motto „Sein & Schein“ aufgreift, lassen sich auf dem Teilnahmeformular ergänzen. Natürlich kann der Denkmal-Schnappschuss auf den eigenen Social Media-Kanälen geteilt werden.

Fotogenerator als Tool

Dazu bietet die DSD den Fotogenerator an: Mit wenigen Klicks lässt sich ein „Tag des offenen Denkmals“-Filter auswählen und über das Foto legen, gleich darauf kann man seine Entdeckungen auf Facebook oder Instagram online präsentieren.

Unter den eingereichten Beiträgen wählt eine Jury der DSD die fünf eindrucksvollsten Denkmal-Schnappschüsse aus und veröffentlicht die Fotos mit den persönlichen Eindrücken in der November-Ausgabe von „Monumente“, dem Magazin für Denkmalkultur in Deutschland. Vorher werden die Gewinner persönlich informiert.

Der „Tag des offenen Denkmals“ ist die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordiniert.

Ein buntes Thema

Die DSD ist für das Konzept des Aktionstags verantwortlich und legt das jährliche Motto fest. Der „Tag des offenen Denkmals“ ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days. Mit diesem Tag erzielt die Stiftung unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten große Aufmerksamkeit für die Themenvielfalt der Denkmalpflege in Deutschland.

Vor Ort gestaltet wird der Tag von zahlreichen Veranstaltern, beispielsweise Denkmaleigentümer, Vereine, Initiativen oder hauptamtliche Denkmalpfleger. lra