Wertvolle Hinweise

Main-Tauber-Kreis. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale und die Energieagentur Main-Taubers geben Tipps, wie beim Streamen Energie eingespart werden kann. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, dass große Serverfarmen notwendig sind, um Audio- und Videoinhalte speichern und zur Verfügung stellen zu können. Der Betrieb solcher Farmen und der täglich millionenfache Zugriff auf deren Inhalte durch unzählige Personen verbraucht viel Energie und schadet der CO2-Bilanz.

„Aus diesen Gründen auf Streaming zu verzichten ist realitätsfern. Wer diese Dienste jedoch nutzt, sollte wissen, wie energiehungrig alltägliche digitale Vorgänge sind“, erläutert Jürgen Muhler, Geschäftsführer der Energieagentur Main-Tauber. Das einstündige Streamen eines Films entspreche in etwa der Emission eines Kleinwagens bei einem Kilometer Autofahrt.

Das Video-Streamen ist besonders energieintensiv. Laut einer Studie des „Think Tank Shift Project“ sorgt Video-Streamen für mindestens ein Prozent der weltweiten CO²-Emissionen. Videos, die über mobiles Internet ohne vorherigen Download in hoher Qualität gestreamt werden, benötigen am meisten Energie. Bei einem 3,5-stündigen Videostream pro Tag in hoher Qualität entstehen 65 Kilogramm CO² pro Jahr.

Einfache Maßnahmen

Mit einfachen Maßnahmen lässt sich der digitale Fußabdruck beim Streamen verbessern. Beispielsweise sollte Musik nicht jedes Mal neu gestreamt, sondern heruntergeladen und lokal abgespeichert werden. Zudem wird der Tipp gegeben, die Autoplay-Funktion auszuschalten, so werden nur die Videos heruntergeladen, die die Nutzerin oder der Nutzer auch wirklich ansehen will.

Zum Musik hören sollten Musikstreaming-Dienste genutzt werden. Das Herunterladen von Audiodateien verbraucht nur einen Bruchteil des Datenvolumens, welches Videos benötigen.

Zur Datenübertragung sollte der Internetzugang zu Hause verwendet werden. Wer hierüber auf die jeweilige Streaming-Plattform zugreift, verursacht weniger CO² als mit einer Internetverbindung über den Mobilfunk. Nutzer sollten außerdem auf die Bild-Qualität achten. Wird die Auflösung zum Beispiel auf 720p oder 480p gesenkt, statt in voller HD-Auflösung zu schauen, wird weniger Energie verbraucht.

Die langfristige Nutzung von Geräten ist ebenfalls ein Tipp, den die Verbraucherzentrale sowie die Energieagentur Main-Tauber-Kreis geben. lra