Weltweite Gemeinschaft erleben

Hoffnung verbreiten in schwierigen Zeiten wollen die Initiatorinnen des Weltgebetstags 2022. Gestaltet wird der Gottesdienst diesmal von Frauen aus England, Wales und Nordirland.

Weikersheim. Seit fast einem Jahrhundert finden sich einmal jährlich christlich orientierte Frauen zum die ganze Welt umspannenden ökumenischen Gebet zusammen.

Das Titelbild des Gottesdiensthefts hat die Stickerin und Gewandmacherin Angie Fox als Quilt mit Stickereien gearbeitet. Die Ehefrau eines anglikanischen Priesters entwirft vor allem liturgische Gewänder. © Weltgebetstag

Wie schon im vergangenen Jahr findet auch dieser Weltgebetstag, den diesmal Frauen aus England, Wales und Nordirland vorbereitet haben (Schottland und die Republik Irland haben historisch bedingt eigene Weltgebetstags-Komitees), unter besonderen Bedingungen statt. Zur Pandemie, die im vergangenen Jahr manch lieb gewordene Weltgebetstagstradition verhinderte – gern trafen die Frauen sich nach den Gottesdiensten, um mit typischen Speisen aus den jährlich wechselnden Herkunftsländern der Vorbereitungsgruppen die weltweite Gemeinschaft mit allen Sinnen zu erleben – gesellt sich in diesem Jahr die ganz akute Sorge um einen Krieg in Europa.

„Hold on!“, ruft da die Engländerin Emily Owen, die im Gefolge mehrerer Tumor-Operationen ihr Gehör verlor, den Menschen entgegen. Frei übersetzt: „Haltet durch, haltet euch fest an Gott, an der Hoffnung!“ Sie zeigt die Faust mit dem außen liegenden Daumen, in der Gebärdensprache das Gestenkürzel für die zwei kleinen Worte.

Hoffnung – angesichts von Corona, Klimawandel, Flucht, Not und Kriegen, von denen einer jetzt erbittert in Europa stattfindet? Einfach ist das nicht. Als die 31 Frauen aus England, Wales und Nordirland, die 18 unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen angehören, den Weltgebetstagsgottesdienst planten, ließen sie sich von ihrem Zukunftsplan leiten: Hoffnung verbreiten, und dieser Hoffnung zumindest einigen Projekten, die Frauen und Mädchen unterstützen, auch dank der Weltgebetstags-Kollekten guten Grund geben. Mit der Weltgebetstagskollekte 2021 wurden 50 solcher Projekte in 22 Ländern unterstützt.

Die Frauen stellen nicht nur ihre eigenen Hoffnungsgeschichten und christlichen Überzeugungen vor, sondern auch ihre Herkunftsländer und machen so die Vielfalt der Menschen und der Kirchen erlebbar.

Die Engländerinnen, Waliserinnen und Irländerinnen müssen dafür nicht weit reisen: Neben den drei anglikanischen Kirchen „Church of England“, „Church of Ireland“ und der teilweise auch walisischsprachigen „Church of Wales“ sind auch der Rat der afrikanischen und afro-karibischen Kirchen, der Rat der Kirchen aller Nationen, die evangelisch-lutherische, die methodistische und die römisch-katholische Kirche, die Herrnhuter Brüdergemeinde, Quäker und die Heilsarmee im englisch-walisisch-nordirischen Weltgebetstags-Komitee vertreten.

Allein in der kosmopolitischen Szene-Metropole London leben Menschen aus über 100 Herkunftsnationen mit entsprechend unterschiedlichen religiösen Bindungen. „Wir haben in unserem Land eine multiethnische, multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft“, berichten die Komiteefrauen.

Neben der gut 1000-jährigen Monarchie und der Hauptstadt London prägen Schlösser, Gärten und grandiose Küstenlandschaften England mit seinen gut 55 Millionen Einwohnern.

Gut drei Millionen Menschen – knapp so viele Einwohner zählt Berlin – leben in Wales - und viele von ihnen pflegen nicht nur ihre eigene Sprache, sondern auch traditionelle und moderne Dichtung, Musik und Tänze.

Wie schwierig sich das Verhältnis zwischen verschiedenen Konfessionen gestalten kann, wissen die Frauen Nordirlands oft noch aus eigener Erfahrung: Die rund 1,8 Millionen zählende Bevölkerung in dem Land, das etwas kleiner als Schleswig-Holstein ist, gehört zu über 40 Prozent der römisch-katholischen Kirche an. Jahrzehntelang entluden sich gewaltsame Konflikte zwischen eher englandtreuen protestantischen Unionisten und den stärker der Republik Irland zugeneigten katholischen Republikanern. Gar nicht so einfach, angesichts all dieser teilweise liebevoll gepflegten, teilweise aber auch als schmerzhaft empfundenen Unterschiede Ökumene zu pflegen. Ohne „Zukunftsplan: Hoffnung!“ wäre es noch viel schwerer. Für den finden sie im Buch Jeremia einen Beleg: Gott werde das Schicksal der ins babylonische Exil Verschleppten zum Guten wenden, heißt es da, Freiheit, Vergebung, Gerechtigkeit und seinen Frieden schenken.

Armut, Angst vor körperlicher und seelischer Gewalt, Ausgrenzung: Es sind die Erfahrungen von Nina, Natalie und Emily, mit denen die größte, älteste und weltweite ökumenische Frauenbewegung zur Hoffnung und zum Neubeginn ermutigt – ganz persönlich und in den Projekten für Frauen und Mädchen, denen die Weltgebetstags-Kollekte zugute kommt.

In England ist das zum Beispiel der von der Heilsarmee aufgebaute Zufluchtsort für misshandelte Frauen „The Link Café“, das vom deutschen und schweizerischen Weltgebetstag unterstützt wird.

In der Region beginnen die Weltgebetstags-Gottesdienste am Freitag, 4. März, zu unterschiedlichen Uhrzeiten: Bereits um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst der Verbundkirchengemeinde Wachbach-Herbsthausen in der evangelischen Kirche in Wachbach.

Um 18.30 Uhr beginnen Gottesdienste in der katholischen Kirche in Igersheim und in Markelsheim. Zeitgleich mit der TV-Übertragung um 19 Uhr auf Bibel TV, zu der die Verbundgemeinde Schäftersheim, Elpersheim, Markelsheim und Nassau einlädt, beginnen die Gottesdienste der Verbundkirchengemeinde Vorbachzimmern mit Adolzhausen, Pfitzingen und Rüsselhausen (Nikolauskirche Vorbachzimmern), in Bad Mergentheim (Schlosskirche), Weikersheim (Volksmission) und Niederstetten (Jakobskirche). Für 19.30 Uhr laden die drei Verbundkirchengemeinden Braunecker Land, Finsterlohr-Schmerbach-Lichtel sowie Wildentierbach in die Kirchen in Freudenbach, Schmerbach und die Oberstettener Bonifatiuskirche ein.

Wer nicht persönlich an einem der Weltgebetstags-Gottesdienste teilnehmen kann, findet via www.weltgebetstag.de den Zugang zur um 19 Uhr beginnenden Online-Übertragung des Gottesdienstes, der ebenfalls um 19 Uhr auf Bibel TV ausgestrahlt wird.

Aufzeichnungen dieses Gottesdienstes sind am Samstag (5. März, 14 Uhr) und am Sonntag (6. März, 11 Uhr) zu sehen.