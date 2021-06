Weiträumiger Stromausfall nach Beschädigung durch Bagger

Stromausfall in Weikersheim: Am Mittwoch, 23. Juni kam es um 11.07 Uhr in Weikersheim zu einem Stromausfall im 20-kV(Kilovolt)-Mittelspannungs-Stromnetz. Vom Stromausfall war nahezu die komplette Stadt Weikersheim betroffen. Das teilte die N-ERGIE Aktiengesellschaft mit.



Die Ursache für den Stromausfall sei ein defektes Mittelspannungskabel gewesen.

...