Weite Wege für einen Piks

Die Corona-Pandemie hat viel Leid über unser Land gebracht, sie hat Missstände knallhart aufgezeigt, Höchstleistungen abverlangt, aber auch Kurioses verursacht.

Das Landes-Impfzentrum in Rot am See ist dabei eine Erfolgsgeschichte für die gesamte Region Heilbronn-Franken – und darüber hinaus. Hier läuft der Betrieb seit Ende Dezember 2020. Allen, die hier hart arbeiten und aktiv mithelfen, dass bis heute über 200 000 Impfungen verabreicht werden konnten, sei an dieser Stelle ein großes Dankeschön ausgesprochen. Und auch in den Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald sind viele Menschen tagtäglich aktiv, um die Pandemie bestmöglich zu bekämpfen. Auch das sollte niemand vergessen.

Die Erleichterung und Dankbarkeit von denen, die ihren ersten und später auch zweiten Piks hinter sich haben, ist nur allzu verständlich. Schön ist es da, vom Leiter des Impfzentrums zu hören, dass nur wenige Bürger unangenehm in Rot am See aufgefallen sind.

Schaut man sich auf dem Parkplatz vor Ort um, so fallen sofort Kennzeichen aus Stuttgart, ja, sogar ganz aus dem Westen und Süden unseres Bundeslandes auf. Auch diese Mitbürger wurden selbstverständlich nach dem allgemeinen Anmeldeverfahren vor Ort versorgt.

Nicht nachzuvollziehen sind dagegen Impfwillige aus Hamburg oder gar Sylt, die den weiten Weg auf sich oder vielleicht auch nur eine Gelegenheit wahrnahmen. Denn auch sie wurden nicht abgewiesen. Das zeugt zwar von Großzügigkeit im Suttgarter Sozialministerium, hinterlässt aber sicher bei all jenen ein ablehnendes Kopfschütteln, die bisher keine Chance auf eine Impfung hatten und um die Ecke wohnen.