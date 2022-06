Weinig investiert 68 Millionen in Standort Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Thomas Bach sprach vom „größten Investitionsprogramm in unserer 117-jährigen Unternehmensgeschichte“. Bereits vor der Pandemie eingeleitete Umstrukturierungen hätten gefruchtet. Vorstandsvorsitzender Gregor Baumbusch erläuterte, dass auf dem neuen Weg, der via Weinig, 120 Millionen Euro in die Weinig-Gruppe investiert würden – 15 Millionen Euro bei der österreichischen Tochterfirma Holz-Her in Montage, Fertigung und Logistik sowie fast 70 Millionen Euro in Tauberbischofsheim in den nächsten fünf Jahren. Über 40 Millionen Euro werden darüber hinaus in den Ausbau des Produktportfolios gesteckt.

Betriebsratsvorsitzender Rainer Haag schwor die Belegschaft auf Solidarität ein.

„Ich vergleiche das Projekt mit der Eroberung des Mondes“, so Haag. Ein weiter so, hätte keinen Sinn gemacht. Deshalb sei er froh, dass auch die Aktionäre überzeugt seien, das Ziel erreichen zu können, für das die Arbeitnehmer einen entscheidenden Beitrag leisteten. Letztlich brauche man eine Rakete, um den Mond zu erreichen, umschrieb er die notwendigen Investitionen. Auf Einigkeit setzend propagierte er: „Die geilste Rakete aber hat der Weinig.“

