Wein mit allen Sinnen genießen

Bronnbach. Welche Rolle die Sinne beim Genuss eines Weines spielen, soll in einem Sensorik-Wein-Tasting mit Karin Pauly am Samstag, 23. April, in der Vinothek Kloster Bronnbachgeklärt werden. Fast jeder riecht etwas, wenn er mit seiner Nase in ein Glas Wein „eintaucht“.

Aromen erkennen

Doch die wenigsten erkennen die Aromen auf Anhieb. Das will Karin Pauly ändern: Sie trainiert gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so dass verschiedeneAromen künftig besser erschnuppert werden können. Dabei kommen verschiedene Zitrusfrüchte, aber auch Gewürze wie Muskat und Pfeffer zum Einsatz.

Theorie und Praxis

Das Sensorik-Wein-Tasting besteht aus einem Theorie- und einem Praxisteil.

Im Theorieteil geht es darum, wie sich Geschmacks- und Geruchssinn unterscheiden undwelche Rolle die Augen beim Verkosten von Wein spielen.

Im Praxisteil kommen dann die Aromen und der Wein zusammen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer prüfen die Aromen des Weines und können dann anhand der bereitgestellten „Duftproben“ feststellen,ob sie richtig liegen. Dazu erhält jeder ein Aromarad, mit dessen Hilfe sich Aromen leichter finden und erkennen lassen.

„3G-Regel“

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gilt die „3G-Regel“: Sie müssen entweder eine vollständige Impfung nachweisen, von einer Corona-Infektion genesen oder getestet sein. Der Schnelltest muss dabei von einer zertifizierten Teststation vorgenommen worden sein und darf nicht älter als 24 Stunden sein. lra

