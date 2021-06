Weikersheim: Weiträumiger Stromausfall nach Beschädigung durch Bagger

Weikersheim. Stromausfall in Weikersheim: Am Mittwoch, 23. Juni kam es um 11.07 Uhr in Weikersheim zu einem Stromausfall im 20-kV(Kilovolt)-Mittelspannungs-Stromnetz. Vom Stromausfall war nahezu die komplette Stadt Weikersheim betroffen. Das teilte die N-ERGIE Aktiengesellschaft mit.



Die Ursache für den Stromausfall sei ein defektes Mittelspannungskabel gewesen. Dieses wurde offenbar durch den Bagger einer Baufirma beschädigt. Bis 11.39 Uhr konnten durch Umschaltmaßnahmen im Netz alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt werden. Die Netz GmbH bedauert die Störung.

