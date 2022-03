Weikersheim-Crailsheim ohne Zugverkehr

Bad Mergentheim/Weikersheim/Crailsheim. Keinen Zugverkehr gab es laut Infoservice der Deutschen Bahn am Samstag und Sonntag im Bereich der Westfrankenbahn zwischen Weikersheim und Crailsheim. Als Grund wurde ein „erhöhter Krankenstand auf den Stellwerken“ im Internet bekanntgegeben. Weiter hieß es: „Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Betroffene Zuglinien: RE 87/RB 88.“ Die Westfrankenbahn meldete wiederum auf ihrer Homepage, dass es aufgrund eines „erhöhten Krankenstandes beim Fahrpersonal in den nächsten Tagen kurzfristig zu Zugausfällen kommt. Wo möglich, wird Ersatzverkehr mit Bussen bereitgestellt.“ Eine Bahn-Sprecherin bestätigte dem SWR auf Nachfrage, dass die Corona-Lage zu einem hohen Krankenstand in den Stellwerken führte. Zudem würden weniger Züge auf der Westfrankenbahn fahren, weil viele Fahrer erkrankt seien. Besonders betroffen seien nach Angaben der Bahn-Sprecherin die Hohenlohebahn, die Madonnenlandbahn, die Maintalbahn und die Tauberbahn. Das Bild entstand am Wochenende im Bahnhof Bad Mergentheim. sabix/Bild: Sascha Bickel

