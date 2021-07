Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - Tauberstadt und ihre Ortsteile mit gut entwickelter Infrastruktur Weichen in Weikersheim längst auf Zukunft gestellt

Mitten im Taubertal an der Romantischen Straße liegt das ehemalige Residenzstädtchen mit seinem prächtigen Schloss. „Klein aber fein“ – in Weikersheim sind die Wege kurz. Ruhe und Entspannung in der Natur. Kunst und Kultur in der Stadt