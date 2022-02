Web-Seminar für Handwerksbetriebe

Main-Tauber-Kreis. Mit dem Titel „Ausländische Fachkräfte – eine Chance für das Handwerk“ findet am 16. Februar von 11 bis 12.30 Uhr das Auftaktseminar der Web-Seminar-Reihe „Einwanderer und Migranten – die Fachkräfte der Gegenwart und der Zukunft!?“ statt. Die Teilnehmer erhalten zu Beginn einen ersten allgemeinen Überblick zum Thema. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist online erforderlich.

Im Handwerk kämpfen derzeit viele Betriebe mit einem sich immer deutlicher zeigenden Fachkräftemangel. Für viele Gewerke wird es immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen und Auszubildende für die vielfältigen Handwerksberufe zu begeistern. „Trotz aller Bemühungen, passende Fachkräfte über die Vermittlungsdienste der Agentur für Arbeit oder über Stellenportale anzusprechen, ist die Resonanz oftmals sehr gering bis völlig erfolglos“, sagt Carmen Bender, Personalberaterin der Handwerkskammer Heilbronn-Franken.

Seit März 2020 gilt in Deutschland das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Die Zuwanderung von Fachkräften aus der europäischen Union ist eine bereits vielfach genutzte Möglichkeit. Doch auch andere Zuwanderer aus Drittstaaten rücken immer stärker in den Fokus als begehrte Fachkräfte.

„Handwerksbetriebe in der Region erhalten eine umfassende Beratung“, so Bender. In den Veranstaltungen sowie auch darüber hinaus arbeitet sie gemeinsam mit einem Team aus Fachberatern der Handwerkskammern Baden-Württemberg, des Netzwerks „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“, der Regionalen Koordinierungsstellen (IQ-Netzwerk Baden-Württemberg) und des Welcome-Centers Heilbronn.

Ansprechpartnerin ist Carmen Bender,Telefon: 07131/791-172, E-Mail: Carmen.Bender@hwk-heilbronn.de, Anmeldung unter www.hwk-heilbronn.de/Web-Seminare.