Waldemar Stahl verabschiedet

Boxberg/Region Franken. Die Mitgliedsbetriebe der Region Franken vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL) trafen sich zur Regionalversammlung beim Mitgliedsbetrieb Biegert Garten- und Landschaftsbau in Leingarten.

Bei guter Stimmung fanden satzungsgemäß die Wahlen statt: Die neuen Regionalvorsitzenden sind Corinna Jung, Firma Roland Jung aus Ellhofen, und Alexander Wilhelm, Wilhelm Kreativgarten aus Rosengarten. An die Stelle der stellvertretenden Regionalvorsitzenden treten Martin Weller, Team Weller aus Beilstein, und Alexander Walter, A. Walter GmbH aus Heilbronn. Waldemar Stahl, Garten Stahl aus Boxberg, und Martin Gurr, Garten- und Landschaftsbau aus Untergruppenbach, scheiden somit beide satzungsgemäß als Regionalvorsitzende aus.

Waldemar Stahl ist mit seiner Firma Garten Stahl bereits seit 1994 Verbandsmitglied und seit 1998 selbst im Ehrenamt für den VGL tätig, zunächst als Regionalbeauftragter in der Öffentlichkeitsarbeit und ab 2010 als Regionalvorsitzender Franken. Auch bei den Landesgartenschauen in Mosbach 1997 und Öhringen 2017 war Waldemar Stahl aktiv dabei, bei Letzterer sogar mit einem eigenen Schaugarten. Auf der Buga Heilbronn 2019 gewann er, zusammen mit seinen Kollegen, den Publikumspreis für den Regionengarten Franken.

Waldemar Stahl hat auch für den Landschaftsgärtnernachwuchs so einiges bewegt und beispielsweise die Freisprechungsfeiern für die Absolventen ins Leben gerufen. „Wir sind Waldemar Stahl sehr dankbar für diese Entwicklung in der Region Franken und hoffen künftig genauso viel in der Region bewegen zu können“, sind sich Corinna Jung und Alexander Wilhelm einig.

