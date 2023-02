Wahlen bei den Jungen Liberalen im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Eine ordentliche Mitgliederversammlung des Kreisverbands der Jungen Liberalen (JuLis) Main-Tauber fand nun im Ratskeller in Lauda-Königshofen statt. Dabei standen auch Wahlen auf der Tagesordnung.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, habe der Kreisverband seit seiner Gründung am 24. Februar 2022 einen soliden Zuwachs an Neumitgliedern zu verzeichnen.

Das neue Vorstandsgremium des Kreisverbands der Jungen Liberalen. © Junge Liberale

Nach den notwendigen Feststellungen und Bekanntgaben wurde ein neuer Vorstand gewählt. Alle Ämter wurden jeweils einstimmig vergeben. Kreisvorsitzender ist nun Jannis Kansy. Als Stellvertreter wurden außerdem gewählt: Julian Kistner (Bereich Programmatik), Sergej Reiter (Finanzen), Karim Kassab (Presse und Öffentlichkeit) sowie Florian Wagner (Organisation). Beisitzer sind Luisa Jouaux, Kristina Heibel, Robin Koch und Cristian Minda. Ein Dankeschön ging an den ehemaligen Kreisvorsitzenden Mirwais Wafa, ohne den der Kreisverband gar nicht erst zustande gekommen wäre.

Neben den Wahlen gab es einige Grußworte, interessante Diskussionen und der Rückblick auf 2022. In diesem Jahr stehen neben den Veranstaltungen des Kreisverbands der baden-württembergische Landes- sowie der Bundeskongress an, bei denen die Jungen Liberalen aus dem Main-Tauber-Kreis dabei sein wollen.