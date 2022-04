„Wachtelland” Zweifel am Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Michael Volk nutzte die Gelegenheit, sein Anliegen gleich zu Beginn der Kreistagssitzung am Mittwoch im Bad Mergentheimer Kursaal anzusprechen. Der Unternehmer aus Obersulm bei Heilbronn besitzt Grund und Boden im Main-Tauber-Kreis und plant auf der Gemarkung Wittighausen kräftig zu investieren. Elf Millionen Euro nimmt er in die Hand, um sein „Wachtelland“ anzusiedeln (wir berichteten). Einher geht damit die Schaffung von 60 Arbeitsplätzen. Wittighausens Bürgermeister Marcus Wessels unterstützt ihn, wo er kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Am 1. April jährt sich der Bauantrag“, so Volk. „Wachtelland“ sei ein tolles Projekt, das er sich in einer ländlichen Region wie dem Main-Tauber-Kreis besser vorstellen kann als in einem städtischen Umfeld. Er frage sich jedoch, ob die Entscheidung wirklich richtig gewesen sei. Seitens der Landkreisverwaltung fühle er sich nicht unterstützt. „Ich habe den Eindruck, dass das Veterinäramt überfordert ist“, so Volk. Bei Nachfragen erhalte er von drei verschiedenen Personen widersprüchliche Aussagen. Er versuche, alle Fragen zu beantworten, doch nie sei konkret eine Liste erstellt worden, was genau an Unterlagen fehle. „Die Mitarbeiter des Veterinäramts sind sehr unkooperativ“, stellt er fest. Michael Volk moniert, dass es von der Abgabe des Bauantrags am 1. April vergangenen Jahres bis zum ersten Termin dreieinhalb Monate gedauert hat.

Weil sich eine Mitarbeiterin des Veterinäramts ihm gegenüber im Ton vergriffen habe, sei im Januar eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der zuständigen Stelle des Landratsamts erfolgt. Auch Bürgermeister Marcus Wessels habe eine solche wegen Verschleppung des Verfahrens gestellt, so Volk auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten. Beide seien indes im Sande verlaufen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Wittighausen hofft auf zügiges Verfahren für „Wachtelland” Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Den Weg für das Sondergebiet „Wachtelland“ bereitet Mehr erfahren

Nunmehr habe er das Gefühl, dass schlichtweg kein Ende in Sicht ist. Die Erdbauarbeiten liefen bereits, doch die Baugenehmigung fehle, um richtig loszulegen. „Wenn die in zwei bis drei Wochen nicht da ist, wird es richtig teuer“, meint Volk und verweist auf die ohnehin stark gestiegenen Baupreise im vergangenen Jahr, bei denen noch immer kein Ende abzusehen sei. „Da sind wir schnell bei einem hohen sechsstelligen Betrag und kommen in den kritischen Bereich.“

Michael Volk ist enttäuscht von dem nicht enden wollenden Verfahren, obgleich er sich bei Fragen immer umgehend um eine Klärung kümmere. Marcus Wessels kritisierte die viel zu lange Bearbeitungszeit von einem Jahr und verwies auf die schwierige Kommunikation mit dem Veterinäramt. Wessels: „Da klemmt es noch.“ Wolfgang Reinhart (CDU) sprach von einem begrüßenswerten Projekt, das mit allen Möglichkeiten begleitet werden sollte.

Landrat Christoph Schauder sprach von einem komplexen Verfahren, wenn es um Tierhaltung gehe. „Es stehen noch Stellungnahmen von Fachbehörden an“, sagte er. Zudem gelte es, umfassende Prüfprozesse abzuarbeiten. Versöhnlich meinte er: „Ich bin sehr optimistisch, dass wir das Verfahren relativ zeitnah zum Abschluss bringen.“