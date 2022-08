Vorfahrtsschild übersehen: Drei Menschen bei Rothenburg verletzt

Rothenburg ob der Tauber. Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Sonntagabend bei Bettenfeld, einem Stadtteil von Rothenburg ob der Tauber, verletzt. Laut Polizeibericht fuhr ein 63-jähriger Rothenburger mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Bettenfeld kommend in Richtung Schnepfendorf. Als er die Staatsstraße überfahren wollte, übersah er ein Vorfahrt-gewähren-Schild und missachtete deshalb die Vorfahrt eines 65-jährigen Schrozbergers, der von Rothenburg ob der Tauber in Richtung Bossendorf fuhr.

