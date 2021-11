Vier Covid-19-Patienten werden derzeit im Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim beatmet. Die Ärztlichen Direktoren an debn Kliniken in der Kur- und in der Kreisstadt sehen die vierte Welle mit voller Wucht auf sich zurollen und befürchten, terminierte Eingriffe bald absagen zu müssen.

© dpa