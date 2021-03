  Vollsperrung jetzt doch erst ab 6. April

Niederstetten/Weikersheim. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte in der jüngsten FN-Ausgabe die erneute Vollsperrung der Vorbachtaltrasse auf einer Länge von insgesamt 3,2 Kilometern angekündigt. Neben der Fahrbahndeckenerneuerung wird unter anderem auch der Kreuzungsbereich bei der Zufahrt nach Haagen und der Brücke über die Hoheklinge baulich verbessert.

„Aus organisatorischen Gründen“, so das RP, „beginnt die Baumaßnahme erst nach den Osterfeiertagen am Dienstag, 6. April, und dauert voraussichtlich bis Dienstag, 13. April an.“

