Main-Tauber-Kreis. „Zwei Jahrzehnte voller Einsatz für die liberalen Werte Freiheit, Toleranz und Leistungswille. Das ist eine beeindruckende Bilanz.“ Mit diesen Worten ehrte jüngst Benjamin Denzer, FDP-Kreisvorsitzender, den aus Külsheim stammenden früheren Kreisrat Professor Dr. Ulrich Weber und überreichte ihm eine Ehrenurkunde.

Neben seinem Beruf als Hochschullehrer und als europaweit tätiger Bausachverständiger hat sich Weber immer auch für seine Heimat starkgemacht und kommunalpolitisch engagiert, unterstrich Denzer bei seiner Laudatio. Dem Kreistag des Main-Tauber-Kreises gehörte Weber zwischen 2004 und 2009 an. Zudem war er lange Jahre Mitglied des Kreisvorstandes, Delegierter zu Bundesparteitagen und für den FDP-Landesverband Baden-Württemberg ordentliches Mitglied im Bundesfachausschuss Verkehr, Bau und Wohnungswesen. Sein fundiertes Fachwissen in diesem Politikfeld fand Eingang in zahlreiche Wahlprogramme der Freidemokraten auf Landes- und Bundesebene.

Schon früh erkannte Professor Dr. Ulrich Weber die stetig steigende gesellschaftspolitische Bedeutung einer nachhaltigen und effizienten Wohnungsbaupolitik. „Besonders die Arbeit mit jungen Menschen hat mir immer großen Spaß bereitet. Das war auch einer der zentralen Gründe, weshalb ich während meiner Zeit an der Hochschule in der Bauhaus Stadt Dessau aktiv an der Gründung einer Liberalen Hochschulgruppe mitgewirkt habe.“

Als „Botschafter“ des Kreisverbands hält er zudem engen Kontakt mit der österreichischen Schwesterpartei der Freidemokraten, den NEOS in Wien.