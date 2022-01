Die Corona-Pandemie belastet die Gastronomie und Hotellerie sehr und der Frust wächst, aber Hoffnung ist auch noch vorhanden. Die Redaktion lässt Branchenvertreter aus dem Main-Tauber-Kreis zu Wort kommen.

Main-Tauber-Kreis. In Bayern gilt nur 2G in der Gastronomie und kein 2G-plus wie in Baden-Württemberg. Was sagen die Wirte, Restaurant-Besitzer und Hoteliers im Main-Tauber-Kreis dazu

...